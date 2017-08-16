Псковский чиновник заявил о риске снижения зарплат врачей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Администрация Псковской области наложит дисциплинарное взыскание на руководителя профильного регионального комитета, заявившего о возможном снижении зарплат медработников, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил, что готов нарушить приказ Минтруда, который якобы может привести к снижению зарплат медработников. Такое заявление он сделал на заседании администрации региона 15 августа, выслушав доклад председателя госкомитета Псковской области по здравоохранению и формации Игоря Потапова о необходимости, согласно федеральному законодательству, внести изменения в положение об оплате труда работников медицинских организаций региона. По словам Потапова, в результате оклады фельдшеров и лаборантов могут снизиться на 500-800 рублей, а оклады врачей вырастут на 600-900 рублей.

Минтруд России во вторник пояснил, что указанным приказом Минздрава России утверждены лишь профессионально-квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников. Данный приказ, отметил Минтруд, не ограничивает субъекты РФ в возможности увеличения оплаты труда медработников.

"От имени администрации Псковской области приношу извинения министерству труда и социальной защиты РФ за некорректную информацию. К Игорю Ивановичу будет применено дисциплинарное взыскание", — приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

В сообщении пресс-службы отмечается, что руководством страны поставлена задача изменять уровень зарплаты работников бюджетной сферы исключительно в сторону повышения.

Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, за ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей на него могут быть возложены дисциплинарные взыскания: замечание, выговор или увольнения по соответствующим основаниям.