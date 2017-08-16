Телеканал ТВЦ покажет фильм об истории фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеканал ТВЦ 25 августа покажет фильм об истории международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", рассказал журналистам в среду комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Телекомпания ТВЦ в день генеральной репетиции фестиваля "Спасская башня" покажет фильм о его десятилетней истории", — рассказал Хлебников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной X Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня 2017".

По его словам, у фестиваля сложились дружеские отношения с телеканалом, предложение о съемках поступило в прошлом году.

Десятый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября. Официальным информационным агентством фестиваля выступает МИА "Россия сегодня".

За всю историю фестиваля на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов. Ежегодно в фестивале принимают участие порядка 1,5 тысяч представителей российских и зарубежных военно-музыкальных и творческих коллективов.