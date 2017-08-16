Патрушев предупредил о повышенной опасности техногенных катастроф в ЦФО

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Высокий уровень износа значительной доли производственных фондов и систем защиты потенциально опасных объектов в Центральном федеральном округе приводит к тому, что в ЦФО сохраняется повышенная опасность техногенных аварий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО. Патрушев рассказал, как выполняются решения, принятые на аналогичном совещании в сентябре прошлого года в Твери. Тогда, в частности, обсуждались меры по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

По словам Патрушева, в субъектах ЦФО совершенствуется защита населения и территорий от таких ЧС.

"Вместе с тем в округе сохраняется повышенная аварийная опасность, связанная с высоким уровнем износа значительной части основных производственных фондов и систем защиты потенциально опасных и критически важных объектов", — отметил Патрушев.