Патрушев рассказал о работе системы экстренного вызова "112" в Москве

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Население Москвы полностью обеспечено системой вызова экстренных служб по номеру 112, в остальных регионах Центрального федерального округа создание этой системы завершается, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО. Патрушев рассказал, как выполняются решения, принятые на аналогичном совещании в сентябре прошлого года в Твери. Тогда, в частности, обсуждались меры по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

"В стадии завершения создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и сегментов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей", — сообщил секретарь СБ.

"Доля охвата населения системами оповещения в Москве составляет 100%, в остальных регионах — в среднем 91%", — отметил Патрушев.