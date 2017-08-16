Мордовская школа спортивной ходьбы продолжает развиваться, заявили власти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Мордовская школа спортивной ходьбы живет и продолжает развиваться, заявил врио главы Мордовии Владимир Волков.

По информации пресс-службы главы региона, Волков во вторник встретился с победителями и призерами международных соревнований по легкой атлетике Сергеем Широбоковым, Клавдией Афанасьевой и Салаватом Илькаевым.

Восемнадцатилетний спортсмен Широбоков на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне завоевал серебряную медаль, а немногим раньше выиграл чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров в итальянском городе Гроссето. Афанасьева стала победителем чемпионата Европы по легкой атлетике среди молодежи в Польше, а Илькаев — серебряным призером мирового первенства среди юношей в Кении.

Врио главы республики, поздравляя спортсменов с успешными стартами, подчеркнул, что "мордовская школа ходьбы выстояла и продолжает развиваться".

"Когда возникли трудности, мы не опустили рук и продолжали поддерживать школу. Сейчас мы видим: у нас не стало меньше желающих заниматься спортивной ходьбой, мы сохранили интерес молодежи к этому виду спорта. И молодая плеяда спортсменов, достойно выступающая на всероссийских и мировых стартах, — лучшее тому подтверждение. Школа есть, она живет и будет жить, а мы будем продолжать ее поддерживать", — сказал Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Он также сообщил, что в скором времени у воспитанников спортивной школы олимпийского резерва появится возможность круглый год заниматься в комфортных условиях: в конце года будет введен в строй легкоатлетический манеж. "Нужно продолжать работать в том же режиме, чтобы вновь завоевать авторитет на мировой арене и вернуть мордовской школе спортивной ходьбы свое громкое имя", — отметил врио главы региона и пожелал спортсменам дальнейших успехов.

По информации пресс-службы, за заслуги в области физической культуры и спорта и высокие спортивные результаты Сергею Широбокову присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Республики Мордовия". Также врио главы республики вручил спортсмену сертификат на получение квартиры. Клавдия Афанасьева и Салават Илькаев стали лауреатами премии главы Республики Мордовия.

Ранее сообщалось, что Центр олимпийской подготовки (ЦОП) по спортивной ходьбе в Саранске, носивший имя тренера Виктора Чегина, реорганизован в школу олимпийского резерва. В середине июля 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о начале расследования в отношении тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, ученики которого были замешаны в многочисленных допинговых скандалах. Специалист впоследствии объявил об окончании карьеры и уходе из центра спортивной ходьбы в Саранске, носившего его имя.

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