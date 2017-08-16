Москомархитектуры готовит список домов, которые сохранят во время реновации

МОСКВА, 16 авг — РИА Недвижимость. Список исторических домов, которые планируется сохранить в рамках программы реновации жилья в Москве, будет направлен в правительство столицы в сентябре, сообщила журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Работа ведётся. Первоначально специалисты общественного движения "Архнадзор" подготовили список из 450 домов. Жители 172 домов из списка проголосовали против включения их домов в программу. Остальные дома проголосовали за. На заседании рабочей группы рассмотрели список из более 270 таких домов. Около 100 домов были выбраны для включения в список, который будет отправлен в правительство Москвы", — сказала Княжевская.

По её словам, соответствующий список планируется подготовить и отправить в мэрию в сентябре. "По ним будет приниматься решение о сохранении объектов. Жители этих домов будут переселены", — сказала Княжевская.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около 1 миллиона человек.