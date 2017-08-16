В Крыму восстанавливают нарушенное из-за непогоды электроснабжение

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Более 9 тысяч человек в Крыму оставались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, однако в результате восстановительных работ число отключенных потребителей сократилось, сообщает Минэнерго РФ.

Сообщается, что с 12.47 вторника по настоящее время из-за дождя и грозы на территории Крыма происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго").

"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 53 населенных пунктах (около 9,05 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 9,0 МВт. К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 37 бригад в составе 80 человек и 37 единиц специальной техники", — говорится в сообщении.

При этом в среду без электроснабжения уже остаются около 1,6 тысячи человек в 19 населенных пунктах. Мощность отключенных потребителей – 3,2 МВт. В зонах ответственности территориальных сетевых организаций отключенных потребителей нет, резервные источники снабжения электроэнергией не использовались, сообщает министерство. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются, к ним привлечено 8 бригад в составе 17 человек и 8 единиц специальной техники.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

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