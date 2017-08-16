Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на югорской скважине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг — РИА Новости. Один из восьми пострадавших при пожаре на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО остается в крайне тяжелом состоянии, у большинства пациентов наблюдается положительная динамика, сообщает в среду региональный департамент общественных и внешних связей.

Ранее сообщалось, что на нефтяной скважине Ван-Еганского месторождения 10 августа около полуночи по местному времени произошел пожар. Работы на месторождении ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников предприятия были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный. Все они — граждане Украины.

В настоящее время все пострадавшие находятся в Сургутской клинической больнице. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Отмечается, что один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, "прогноз очень сложный". Еще трое — с тяжелой степенью поражения, остальные — в состоянии средней степени тяжести. По заверениям правительства автономного округа, транспортировать пострадавших никуда не нужно, сургутские медики самостоятельно обеспечат лечение.

Следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело о нарушении требований охраны труда.