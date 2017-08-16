Выставка "Тайны московских подземелий" приоткрыла секрет возраста столицы

МОСКВА, 16 авг — РИА Недвижимость. Выставка "Тайны московских подземелий", начавшая работать накануне в Музее Москвы на Зубовском бульваре, предваряет празднование 870-летия столицы России, но некоторые находки, которые там можно увидеть, скорее оспаривают возраст города, чем подтверждают его. По словам археологов, артефакты экспозиции ставят вопрос о том, что Москва не только старше, чем указывают учебники истории, но и могла играть намного более активную роль в жизни Руси уже в XII веке, чем это принято считать.

Новый взгляд на археологию

Как рассказывает главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, только в этом году в ходе грандиозных археологических работ в столице, проводящихся в городе во многом благодаря программе "Моя улица", было найдено более 10 тысяч артефактов. И эти находки могут изменить представление историков о реальном возрасте Москвы.

"Каждый год мы находим все новые предметы. Но в этом году, я думаю, сезон был просто сенсационный. Для нас каждая такая находка — это драгоценность. Но находки на Биржевой площади позволяют по-новому взглянуть на хронологию столицы. Те находки, которые сделаны на Биржевой площади, усиливают понимание о том, какие огромные торговые и политические связи были у Москвы в те годы. Они позволяют утверждать, что Москва была не просто опорным пунктом, это был полноценный город с серьезной инфраструктурой, который имел контакты с другими русскими, славянскими землями", — говорит, например, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

В пример того, как недавно найденные артефакты могут повлиять на представление о возрасте столицы, директор Музея Москвы Алина Сапрыкина приводит стеклянные браслеты и перстни, обнаруженные в ходе раскопок на Биржевой площади. "По технике их исполнения не вызывает сомнения, что это домонгольский период, то есть XII век. Это говорит о том, что Ильинка в то время была заселена, там шла торговля, и там можно было встретить женщин с дорогими стеклянными украшениями", — объясняет она.

Более того, подчёркивает Кондрашов, последние находки археологов могут изменить не только даты в учебниках истории, но и описание роли Москвы как населённого пункта. "Это очень большая удача, что такой сохранившийся культурный слой был обнаружен. Но этот факт подкидывает ученым большой вопрос. Если раньше все читали учебники, где говорилось, что Москва была маленьким городишком, затерянным где-то в лесах, то сейчас выяснилось, что ничего подобного. Если мы возьмем Боровицкий холм и территорию нынешней Биржевой площади, то мы увидим, что расстояния здесь колоссальные. Мы должны будем пересматривать наши представления о территории столицы в ранний период", — настаивает главный археолог города.

Предметы, из которых складывается жизнь

Сапрыкина подчёркивает, что на выставке "Тайны московских подземелий" экспонируется "наверное, сотая часть того, что найдено". Коллекция Музея Москвы – одна из крупнейших в России и располагает более чем миллионом сохранений, при этом четверть из них – это археологические находки, напоминает она.

По словам директора музея, выставка стилизована под археологические раскопки и не только демонстрирует находки археологов, но и рассказывает, откуда вообще возникла такая наука как археология.

Интересно, что экспозиция создавалась в режиме реального времени. "Это процесс, который объединил строителей, археологов и сотрудников музея", — признаётся Сапрыкина.

Как рассказывает она, среди последних находок, о которых можно узнать в ходе выставки, есть артефакты совершенно разного размера. В число крупных предметов, в частности, вошли элементы сооружений, церквей, старинных городских деревянных мощений, фрагментов стен, в том числе стены Белого города, Китайгородской стены, слуховые окна, колодцы, водопроводы и жилые дома. Удивительными артефактами археологи, например, считают часть деревянной лестницы с Биржевой площади, датированной XVII веком, и сруб жилого дома того же времени.

Но есть и небольшие по величине находки, правда от этого не менее важные. "Это предметы повседневности: элементы одежды, обуви, украшений, посуды, предметов быта и интерьера, а также старинные монеты, шахматные фигурки, часы — все то, из чего складывается наша жизнь", — отмечает директор Музея Москвы.

Кондрашов, в свою очередь, останавливается на двух топорах, между которыми 100 лет разницы. "Если топор XVI века – это чистый боевой топор, который используется в военном деле, то топор начала XVII века – это универсальный топор. Его могли использовать как в бою, так и в хозяйстве", — говорит главный археолог столицы.

Ещё одной примечательной находкой он называет курительные трубки. "Как известно, моду на табакокурение ввел Петр I. И если первые трубки привозились из Голландии и они были распространены по всей Европе, то в XIX веке стали более популярны трубки турецкого образца. Они были настолько всеми любимы, что, по сути, появился первый контрафактный товар в Москве. Московские трубки стали продавать под видом турецких. И вот на одной из трубок мы видим, что было скопировано клеймо турецкого мастера. Листик скопировали, а вот надпись получилась размытой", — рассказывает Кондрашев, напоминая, что когда-то рядом с Казанским собором была обнаружена яма с бракованными трубками.

Наконец, по мнению Кондрашова, посетители выставки не должны пройти мимо и еще одной находки – надгробия XVII века, которое принадлежит Анне Ртищевой, жене Петра Прозоровского, cподвижника царя Петра I. "Плита из белого известняка была обнаружена при прокладке водопроводных труб и подготовке к благоустройству по программе "Моя улица". Артефакт увидели в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Уникальность находки в том, что плита не белого цвета, ее фронтальная часть выкрашена синим", — поясняет он.

Мошенники не дремлют

Главный археолог Москвы сетует, что после запуска программы "Моя улица" в городе резко активизировались мошенники.

"Это очень интересный факт, связанный с тем, что археология набирает популярность. Мошенники обращаются с предложением купить монеты, обнаруженные якобы на раскопках. Такие китайские подделки продаются в любом киоске как сувениры", — рассказывает Кондрашев.

По его словам, мошенники обратились к сотруднику департамента культуры Москвы, который отвечает за борьбу с такими явлениями. "Но у него оказались быстрые ноги, он догнал мошенника и сдал его в полицию", — говорит Кондрашев.

Активизацию мошенников подтверждает и Кибовский. "Обычно к человеку с хорошей машиной или в хорошем костюме подходит человек с немосковской внешностью, в робе, который якобы работает на раскопках в рамках программы "Моя улица". Далее он предлагает купить фальшивые монеты, рассказывает историю, что он работает здесь на раскопках, не хватает денег на билет уехать домой. И что он готов продать монеты, которые найдены на улицах Москвы. Меня такой человек поймал на улице Петровка", — отмечает чиновник и советует не поддаваться на провокации недобросовестных граждан.

Выставка "Тайны московских подземелий" будет работать в Музее Москвы до 6 сентября 2017 года.