Трутнев раскритиковал систему оповещения приморцев о природных катаклизмах

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после паводка в Приморье завил, что система оповещения населения о природных катаклизмах должна работать лучше.

В ходе совещания во Владивостоке Трутнев сообщил, что в ходе мощного паводка в Приморье были подтоплены 35 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, более 2,5 тысячи жилых домов, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно.

"Надо организовать предупреждение жителей. В ходе этого наводнения погибли люди – это трагедия… Значит, плохо предупреждали… надо было дойти до каждого человека. Люди, с которыми в Уссурийске общались, говорили, что в спешном порядке детей на чердаки закидывали, значит, почему-то не дошли сигналы. А надо, надо чтобы доходили", — сказал Трутнев журналистам.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. Несколько населенных пунктов отрезало от суши. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.