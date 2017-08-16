ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Открытие сезона охоты в ряде районов Приморья перенесли на неделю в связи с проведением во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщает администрация края.

Также ранее сообщалось, что с 4 по 8 сентября 2017 года закроется навигация для маломерных судов в акваториях бухт Аякс и Парис.

"Ограничения коснутся и использования воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов над Владивостоком. Данный запрет не коснётся самолётов, выполняющих регулярные рейсы. Кроме этого, в соответствии с постановлением губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, со 2 на 9 сентября 2017 года переносится открытие сезона охоты на территориях Владивостока, Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского районов", — говорится в сообщении.

Территория кампуса ДВФУ будет закрыта для посещения с 07.00 4 сентября по 24.00 7 сентября. Проход будет только по пропускам. На время проведения форума ограничат парковку автотранспорта на острове Русский возле кампуса ДВФУ.

Для жителей и гостей Приморья набережная ДВФУ будет открыта в выходные дни после проведения Восточного экономического форума – 9-10 сентября. Здесь будет выставка регионов "Улица Дальнего Востока".