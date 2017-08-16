Здания в Москве украсили видеооткрытками с Пушкиным к Дню города

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Трансляция видеопоздравлений к 870-летию Москвы стартовала на пяти медиафасадах, на которых можно увидеть гигантские видеооткрытки с поэтом Александром Пушкиным, балериной Майей Плисецкой и певцом Владимиром Высоцким, сообщается на сайте столичного мэра.

Праздничные трансляции будут идти до 10 сентября. Ролики посвящены великим москвичам: на них изображены музыканты, знаменитые ученые, врачи, работавшие и жившие в Москве и получившие известность во всем мире. Среди них — художник Василий Кандинский, балерина Майя Плисецкая, певец Владимир Высоцкий, классик русской литературы Александр Пушкин, полководец Александр Суворов.

"Видеопоздравления с 870-летием Москвы начали показывать на пяти медиафасадах. Гигантские живые открытки разместили на трех домах-книжках на Новом Арбате (дома 8, 24 и 28), здании научно-исследовательского института "Гидропроект" на Волоколамском шоссе, дом 2. Еще одну видеооткрытку, размером 17 на 26 метров, можно увидеть на здании Центрального телеграфа по адресу: улица Тверская, дом 7", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, в Москве начали развешивать праздничные плакаты в честь 870-летия города, всего ко Дню города планируется установить около тысячи изображений. На них также можно увидеть портреты выдающихся москвичей и фотографии городских памятников. Плакаты появятся на рекламных щитах, городских киосках, остановках, афишных стендах, сити- и супербордах. Кроме того, вдоль Третьего транспортного кольца можно увидеть 40 открыток на цифровых билбордах.