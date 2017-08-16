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Общество

СМИ: в Минздраве призвали увеличить расходы на закупку препаратов от ВИЧ

03:3916.08.2017
0700
© РИА Новости / Элеонора ЧернаяАмпулы с кровью. Архивное фотоАмпулы с кровью. Архивное фото
© РИА Новости / Элеонора Черная

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Представители Минздрава, Росздравнадзора и активисты считают, что бюджетные расходы на закупку препаратов от ВИЧ необходимо увеличить более чем на 20% — с 17,6 до 21,6 миллиарда рублей; это необходимо, чтобы избежать перебоев при обеспечении пациентов лекарствами в 2018 году, сообщает газета "Коммерсант".

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Издание ссылается на встречу представителей Минздрава и Росздравнадзора с активистами организаций "Пациентский контроль" и "Коалиция по готовности к лечению". О ней газете сообщил представитель "Коалиции" Алексей Михайлов. Согласно материалу, если ведомство добьется увеличения финансирования, весной пациенты все равно столкнутся с перебоями из-за длительной процедуры закупки лекарств.

"Ситуацию могли бы спасти локальные поставки за счет региональных бюджетов, но Минздрав признает, что не может в этом вопросе повлиять на губернаторов", — отмечает "Коммерсант".

Лаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Михайлов заявил изданию, что с 1 декабря 2016 года по 19 апреля 2017 года на сайт "Перебои.ру" поступило 251 сообщение о проблеме с обеспечением препаратами, а с 1 мая по 14 августа активисты зафиксировали 350 таких жалоб. По его словам, это показывает, что действующая система не работает так, как должна.

Он отметил, что на встрече чиновники рассказали, что пытаются добиться увеличения бюджета на закупку препаратов АРВ-терапии в 2018 году. Для этого необходимо еще минимум 4 миллиарда рублей — текущий бюджет составляет 17,6 миллиарда рублей. По его данным, ведомство собирается вести переговоры с производителями лекарственных средств о дальнейшем снижении цен.

Проверка на ВИЧ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Но даже если удастся получить дополнительные средства, всех проблем c перебоями это не решит", — приводит газета слова Михайлова.

По его словам, в лучшем случае Минздрав объявит аукционы в январе 2018 года, однако для этого федеральный бюджет должен быть принят уже в ноябре. От объявления аукциона до заключения контракта проходит примерно два месяца, еще какое-то время тратится на поставки лекарств в регионы.

"Между тем в большинстве регионов к этому времени давно закончатся запасы лекарств. Уже сейчас можно рассчитать, что кое-где препаратов хватает только на январь. Что там будет дальше — неизвестно", — отмечает Михайлов.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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На встрече обсуждалось следующее решение: предотвратить весенние перебои можно было бы с помощью региональных бюджетов.

"Во всех регионах заложены средства на социально значимые заболевания. Деньги есть — было бы желание. Но у Минздрава нет инструментов влияния на регионы, чтобы те выделяли деньги на закупку препаратов от ВИЧ. Поэтому на встрече они в какой-то мере попросили нашей помощи, чтобы пациентские организации привлекали внимание к проблеме, объясняли ситуацию региональным чиновникам", — подчеркнул Михайлов.

Минздрав не прокомментировал изданию информацию о встрече с активистами.

Символ борьбы со СПИДом в лаборатории. Архивное фото
© AFP 2017 / Farooq Naeem
В Новосибирской области за полгода выявили 1,9 тысячи новых случаев ВИЧ
В начале года в Росздравнадзоре сообщили, что по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в настоящее время проводит сбор и анализ информации о наличии антиретровирусных препаратов во всех регионах страны. Закупки препаратов от социально значимых инфекций, в том числе и от ВИЧ, перешли на федеральный уровень с 1 января.

Нехватка антиретровирусных препаратов в объеме меньше месячной потребности была выявлена в 20 регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце июля заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом. Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований. В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26 тысяч 693 случая ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 50-й.

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