МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Представители Минздрава, Росздравнадзора и активисты считают, что бюджетные расходы на закупку препаратов от ВИЧ необходимо увеличить более чем на 20% — с 17,6 до 21,6 миллиарда рублей; это необходимо, чтобы избежать перебоев при обеспечении пациентов лекарствами в 2018 году, сообщает газета "Коммерсант".
18.3%Да, это необходимо
47.1%Нет, я и так знаю, что здоров(а)
5.7%Нет, страшно узнать наверняка
28.9%Я уже сдал(а) анализы
"Ситуацию могли бы спасти локальные поставки за счет региональных бюджетов, но Минздрав признает, что не может в этом вопросе повлиять на губернаторов", — отмечает "Коммерсант".
Он отметил, что на встрече чиновники рассказали, что пытаются добиться увеличения бюджета на закупку препаратов АРВ-терапии в 2018 году. Для этого необходимо еще минимум 4 миллиарда рублей — текущий бюджет составляет 17,6 миллиарда рублей. По его данным, ведомство собирается вести переговоры с производителями лекарственных средств о дальнейшем снижении цен.
По его словам, в лучшем случае Минздрав объявит аукционы в январе 2018 года, однако для этого федеральный бюджет должен быть принят уже в ноябре. От объявления аукциона до заключения контракта проходит примерно два месяца, еще какое-то время тратится на поставки лекарств в регионы.
"Между тем в большинстве регионов к этому времени давно закончатся запасы лекарств. Уже сейчас можно рассчитать, что кое-где препаратов хватает только на январь. Что там будет дальше — неизвестно", — отмечает Михайлов.
"Во всех регионах заложены средства на социально значимые заболевания. Деньги есть — было бы желание. Но у Минздрава нет инструментов влияния на регионы, чтобы те выделяли деньги на закупку препаратов от ВИЧ. Поэтому на встрече они в какой-то мере попросили нашей помощи, чтобы пациентские организации привлекали внимание к проблеме, объясняли ситуацию региональным чиновникам", — подчеркнул Михайлов.
Минздрав не прокомментировал изданию информацию о встрече с активистами.
Нехватка антиретровирусных препаратов в объеме меньше месячной потребности была выявлена в 20 регионах.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце июля заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом. Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований. В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26 тысяч 693 случая ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 50-й.