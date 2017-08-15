СПЧ выступил в защиту активиста, прибившего табличку на дом в Архангельске

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился к губернатору Архангельской области Игорю Орлову с просьбой защитить активиста гражданской инициативы "Последний адрес" Дмитрия Козлова, который стал фигурантом административного дела после того, как установил табличку на дом, являющийся памятником культуры.

По данным СПЧ, в отношении Козлова возбуждено административное дело о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

"Совет простит главу региона изыскать возможность не доводить сложившуюся конфликтную ситуацию до судебного разбирательства, а постараться решить ее, как говорили на Руси, "миром", — сообщается на сайте СПЧ.

Как стало известно правозащитникам, памятная металлическая табличка, ставшая предметом предстоящего судебного разбирательства, установлена в Архангельске на одном из домов по улице Серафимовича в память о репрессированном в 1938 году рабочем Игнатии Безсонове. На ее установку дали согласие все жильцы дома, подчеркивают в СПЧ.

Судя по фотографиям, "с трудом верится, что до аварийного состояния дом довела прикрепленная к стене табличка, а не многолетнее отсутствие ремонта", считают правозащитники.

В СПЧ напомнили, что суть инициативы "Последний адрес" заключается в увековечении памяти жертв политических репрессий, и она органично вписывается в реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной правительством РФ в 2015 году.