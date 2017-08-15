МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. После запуска программы "Моя улица" в Москве активизировались мошенники, которые под видом рабочих продают поддельные монеты, сообщил в ходе открытия выставки "Тайны московских подземелий" главный архитектор столицы Леонид Кондрашев.

"В последнее время активизировались мошенники, это очень интересный факт, связанный с тем, что археология набирает популярность. Мошенники обращаются с предложением купить монеты, обнаруженные якобы на раскопках. Такие китайские подделки продаются в любом киоске как сувениры", — рассказал Кондрашев.

По его словам, мошенники обратились к сотруднику из министерства культуры Москвы, который отвечает за борьбу с такими явлениями. "Но у него оказались быстрые ноги, он догнал мошенника и сдал его в полицию", — рассказал Кондрашев.

Активизацию мошенников подтвердил и руководитель департамента культуры Александр Кибовский. По его словам, обычно к человеку с "хорошей машиной или в хорошем костюме" подходит человек в рабочей одежде, который якобы работает на раскопках в рамках программы "Моя улица".

"Далее он предлагает купить фальшивые монеты, рассказывает историю, что он работает здесь на раскопках, не хватает денег на билет уехать домой. И что он готов продать монеты, которые найдены на улицах Москвы. Меня такой человек поймал на улице Петровка", — рассказал Кибовский.

Он призвал москвичей быть бдительными и сообщать о таких случаях в соответствующие органы.

"Все находки, как только обнаруживаются, тут же останавливается работа, вызывается эксперт. Эти вещи не могут находиться в гражданском обороте. Поэтому люди, которые предлагают приобрести монеты — мошенники", — подчеркнул Кибовский.