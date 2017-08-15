В ОП предложили решить проблему бедности семей в рамках Десятилетия детства

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Член Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко предлагает в рамках реализации мероприятий Десятилетия детства до 2020 года решить ряд конкретных задач, среди них – ликвидация крайней бедности семей с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Соответствующие предложения член ОП направит в правительство РФ.

"На ближайшие три года должны быть поставлены амбициозные, но достижимые цели. Например, обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Именно в этот период семья материально "проваливается": оплачиваемый отпуск заканчивается, а отдать ребенка в сад и выйти на работу мама еще не может", — заявил Рыбальченко, чьи слова приводит пресс-служба палаты.

Еще одна вполне решаемая задача, по его словам, "ликвидация крайней бедности семей с детьми, то есть вывод семьи за границу среднедушевого дохода не ниже половины прожиточного минимума".

"Эту задачу вполне по силам решить до 2020 года, при этом не обязательно за счет пособий, а за счет самообеспечения семьи, развития системы социальных нянь", — считает представитель ОП.

Рыбальченко отметил, что, по его данным 70% бедных семей проживают в сельской местности и малых городах с населением до 50 тысяч человек – на эти территории и должны быть направлены основные усилия.

Еще одна важная задача, на которой общественник предлагает сделать акцент, – это ликвидация третьей смены в школах и "создание не менее 18 миллионов мест в школах".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.