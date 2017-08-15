Выставка с находками, обнаруженными во время работ по благоустройству в российской столице, открылась в Музее Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Недавно говорил о том, что мы будем сохранять археологические находки, сделанные во время работ по программе "Моя улица". И вот сегодня, в День археолога, в Музее Москвы открыли большую выставку артефактов", — написал градоначальник на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Мэр рассказал, что экспозиция будет работать до 6 сентября, и пригласил горожан посетить выставку.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.