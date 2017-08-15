В России разработают дорожную карту по возвращению вывезенных в Сирию детей

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Дорожную карту действий по скорейшему возвращению российских детей, вывезенных в Сирию и Ирак примкнувшими к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"* родителями, а также детей, родившихся уже за пределами России, разработают при участии всех уполномоченных структур, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик , снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

"Опыт возвращения чеченского ребенка говорит о том, что механизмы есть, но они долго достаточно работают, процесс забюрократизирован. А когда речь идет о жизни ребенка, о возвращении его из того кошмара, куда он попал — должны отступить бюрократические механизмы на второй план. Здесь надо искать механизмы правовые, но одновременно ускоренные", — сказала журналистам Кузнецова после совещания по вопросу возвращения детей, в котором приняли участие послы Сирии, Ирака, представители МИД и регионов.

По ее словам, среди прочих предложений, озвученных в ходе совещания, наиболее поддерживаемым стало создание специальной комиссии по решению это вопроса.

"Очень важно создание единой коммуникационной площадки, на которой бы сосредотачивалась вся информация о детях, которые находятся и на территории боевых действий и попадают в приюты на территории Сирии и Ирака. Следующим шагом этой комиссии будет создание некой контактной группы. В нее войдут все уполномоченные структуры, все те, кто работают на местах непосредственно с детьми. Очень важно как можно скорее пройти этот этап. Следующим результатом я думаю должно стать создание дорожной карты – того алгоритма действий, который будет предпринят в каждом случае", — пояснила Кузнецова.

Среди основных проблем при возвращении несовершеннолетних россиян на родину детский омбудсмен назвала отсутствие документов у детей. Еще одна сложность – положение детей, родившихся уже на территории Сирии и Ирака.

"У нас есть данные у ряда ведомств, сейчас мы обмениваемся им в рабочем режиме, и я уверена, что объединение усилий поможет нам", — отметила Кузнецова.