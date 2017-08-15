Лишение мандата и уголовное дело: адвокат Учителя пригрозил Поклонской

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил депутату Госдумы Наталье Поклонской предостережение, в котором пригрозил, что может добиваться лишения ее мандата из-за ситуации вокруг готовящегося к выходу фильма "Матильда".

По словам Добрынина, публично высказанное должностным лицом намерение совершить противозаконные действия, которые могут ущемить права и свободы граждан или унизить достоинство человека, являются противоправным деянием.

Также к ним относятся "дача распоряжения подчиненным работникам, например помощникам депутата Госдумы, о подготовке проекта депутатского запроса, заведомо противоречащего законам".

Адвокат предостерег Поклонскую от продолжения таких действий, иначе, по его словам, он оставляет за собой право, воспользовавшись равноправием всех перед судом, добиваться лишения Поклонской депутатской неприкосновенности и привлечения ее к уголовной ответственности.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Фильм выйдет в прокат

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов сообщил, что министерство выдало ленте прокатное удостоверение. При этом он пояснил, что регионы могут ограничить прокат фильма на своей территории. В частности, в Ингушетии заявили, что не будут показывать "Матильду" из-за отсутствия интереса к картине.

В свою очередь, минкультуры Московской области заявило, что власти субъектов не наделены правом регулирования в этой сфере, выданное федеральным министерством прокатное удостоверение действует по всей стране, а репертуарную политику кинотеатров, большинство из которых являются частными, определяют собственники.

Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.