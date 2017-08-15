Кузнецова рассказала, из каких регионов России везут детей в Сирию и Ирак

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Большинство российских детей, вывезенных примкнувшими к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"* родителями в Сирию и Ирак, представляют Чечню и Дагестан, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 9 2017 в 11:52 PDT

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

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"Была собрана база, порядка 350 имен и фамилий с адресами, контактами. Там, конечно, вся территория РФ – Ульяновск, Ростов, все регионы, которые можно представить. Конечно, подавляющее большинство относится к жителям Чечни и Дагестана. Сегодня списки Дагестана насчитывают более 200 (человек) – это данные, которые есть у уполномоченного. По неофициальным данным их гораздо больше", — заявила Кузнецова после совещания по данному вопросу, в котором приняли участие послы Сирии и Ирака, а также представители Дагестана, Чечни, МИД РФ и аппарата детского омбудсмена.

Уполномоченный также отметила, что недавнее возвращение из приюта в Ираке мальчика к родственникам в Чечню дало надежду и другим семьям.

"За последние несколько дней только к нам поступило больше 30 сообщений с фотографиями", — сказала Кузнецова.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле. Операция по освобождению города продолжалась с октября 2016 года. По данным иракского отделения ЮНИСЕФ, "в ходе операции по освобождению Мосула порядка 3,8 тысячи детей оказались разлучены со своими родственниками, сколько из них россиян — неизвестно.