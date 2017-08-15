На Смоленщине определен застройщик для работы с обманутыми дольщиками

СМОЛЕНСК, 15 авг — РИА Новости. В Смоленской области на конкурсной основе определена компания, которая будет осуществлять функцию по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками обязательств перед дольщиками, сообщает администрация области.

"В настоящее время в регионе проведен конкурс по определению юридического лица, которое будет осуществлять функцию по разрешению кризисных ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками своих обязательств перед участниками долевого строительства. Победителем признано ООО "Консоль" — квартиры для 63 граждан, включенных в реестр, будут построены компанией в 2018 году", — говорится в сообщении со ссылкой на материалы круглого стола по проблемам обманутых дольщиков, организованного смоленской облдумой.

Одновременно осуществляется поиск земельных участков, отвечающих необходимым требованиям для решения проблем остальных обманутых дольщиков, отмечается в сообщении.

В работе круглого стола, где рассматривались ситуация в сфере долевого строительства на территории региона и меры по защите прав участвующих в нем граждан, приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, депутаты Госдумы РФ, региональные парламентарии, представители органов исполнительной власти, правоохранительных структур, общественных организаций, застройщиков и пострадавших граждан.

"Проведение подобных слушаний и заседаний, инициированное председателем Госдумы Вячеславом Володиным, — очень своевременный шаг. Это позволит нам в регионах не только "сверить часы", но и выработать дополнительные совместные меры по кардинальному исправлению ситуации", — подчеркнул Островский.

Глава региона обратил внимание на то, что администрация области в течение последних пяти лет целенаправленно занимается решением этой проблемы.

"Благодаря нашим усилиям, 216 граждан, пострадавших от пресловутой "Социальной инициативы" были обеспечены жильем. Кроме этого, в результате превентивных мер со стороны администрации региона, удалось избежать появления на территории субъекта около 670 потенциальных обманутых дольщиков. На сегодняшний день все они получили в собственность свои законно приобретенные квартиры, несмотря на то, что в отношении ряда недобросовестных застройщиков продолжаются процедуры банкротства", — приводятся в сообщении слова Островского.

В ходе круглого стола отмечалось, что в течение двух последних лет на Смоленщине растут темпы жилищного строительства: в 2016 году ввод жилья составил 630 тысяч квадратных метров, что на 22,7% больше, чем годом ранее. В настоящее время в области ведется строительство 74 объектов долевого строительства, по которым заключены свыше шести тысяч договоров участия на сумму более 6,5 миллиардов рублей.

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