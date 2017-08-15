ВСК назвал предполагаемую цену страховки поездок в такси

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Страховая компания ВСК рассчитывает, что стоимость полиса страхования на период поездки в такси в среднем составит порядка 5-7 рублей за поездку, сообщил РИА Новости вице-президент ВСК Дмитрий Пугашкин.

"Яндекс.Такси" и Uber ведут переговоры об организации страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний во вторник. Факт переговоров агентству подтвердили в "Ингосстрахе" и ВСК.

"Предполагается, что тарификация будет динамичной и будет учитывать множество факторов: например, километраж поездки, количество пассажиров такси, размер покрытия. Мы ожидаем, что стоимость полиса составит в среднем порядка 5-7 рублей за поездку", — сказал Пугашкин, добавив, что вопрос стоимости сейчас прорабатывается.

По словам Пугашкина, сегодня диалог идет в плоскости обсуждения условий страхования, адекватных ожиданиям рынка, а говорить о том, как именно это будет реализовано, пока преждевременно. Начальник отдела страхования пассажирских перевозок компании "Ингосстрах" Александр Рыбальченко тоже сказал, что говорить о подробностях рано.

Пугашкин также сообщил, что сейчас в России активно обсуждается распространение статуса самозанятых граждан на водителей такси. По его словам, одна из проблем, которая поднималась в этой связи, — это страхование ответственности таких таксистов перед пассажирами (жизнь и здоровье) на случай ДТП.

"Если "Яндекс.Такси" внедрит систему страхования поездок, а вслед за ним это сделают и другие онлайн-сервисы, то это снимет большой барьер и позволит ускорить распространение статуса самозанятых граждан на водителей такси. А это, в свою очередь, сделает легальной и прозрачной работу сотен тысяч россиян", — заключил эксперт.