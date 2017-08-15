Специалисты рассказали, что делать с разбившимся ртутным градусником

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Начальник аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и ЧС (АЛКООС) Александр Ильин рассказал, как правильно собрать ртуть из разбившегося градусника, не совершить распространенные ошибки, а также как утилизировать ртуть.

"Первое — механический сбор. Необходимо аккуратно собрать осколки и ртуть. Чтобы собрать ртуть, также хорошо подойдет скотч или шприц, но делать это необходимо осторожно, чтобы не разбить шарики ртути на ещё более мелкие. После чего все убирается в герметичную емкость и ставится в холодное место. Это позволит уменьшить количество испарений", — сказал Ильин журналистам.

Когда вся ртуть собрана, нужно сообщить по номеру 01 о произошедшем, отметил он. "Если рядом есть спасательная часть, можно занести им на утилизацию. Они занимаются сбором таких отходов. Если емкость не нарушена, то можно сдать в управляющую компанию жилищно-коммунального хозяйства", — сказал Ильин.

По его словам, пролитую на меховые изделия, ковер или ткани ртуть практически невозможно убрать, поэтому загрязненную часть лучше всего вырезать и сдать на утилизацию, а одежду выбросить.

"Ни в коем случае не использовать для сбора ртути пылесос. Крупный шарик ртути, попадая внутрь пылесоса, разбивается на мелкие шарики, а горячий мотор усиливает испарение. По той же причине не стоит стирать загрязненные ртутью вещи в стиральной машине", — заявил начальник АЛКООС.

Однако, добавил Ильин, не стоит нагнетать панику, ведь обычный градусник содержит порядка двух миллиграммов ртути, "просто нужно выполнить эти простые советы".