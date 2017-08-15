Москвичи в три раза чаще стали жаловаться на неприятный запах

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жалоб жителей Москвы на неприятный запах увеличилось за первое полугодие 2017 года почти в три раза, однако в большинстве случаев превышения ПДК зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Сравнительный анализ выездов дежурной смены аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и ЧС (АЛКООС) за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду прошлого года показывает, что основное количество выездов увеличилось в 2,9 раза", — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, основными загрязнителями атмосферного воздуха веществами являются пары ртути и органические вещества, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью.

"Анализ за 2016 год и первое полугодие 2017 года показывает, что более 70% проведенных исследований показало отсутствие превышений предельно допустимых концентраций", — подчеркнули в ведомстве.

Работники лаборатории за 2016 год осуществили 614 выездов. Только за первое полугодие 2017 года группа оперативного контроля АЛКООС и ЧС совершила более 450 выездов, в том числе 46 выездов на пожары.

Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды и ЧС (АЛКООС) "Пожарно-спасательного центра" Москвы занимается контролем загрязнения объектов окружающей среды, а также проводит замеры в зонах чрезвычайных ситуаций на территории столицы.