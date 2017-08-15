S7 не планирует менять систему оплаты труда пилотов

ДВОРИКИ (Владимирская область), 15 авг — РИА Новости. Авиакомпания S7 не видит большого дефицита пилотов и не намерена менять систему оплаты труда, сообщил гендиректор перевозчика Владимир Объедков.

"Двести пилотов потребуется (ежегодно) в течение пяти лет. Мы испытываем недостаток в летном составе определенной квалификации. Допустим, мы взяли Embraer, и так как он никогда в России не эксплуатировался, то сейчас необходимы командиры воздушных судов (на этот тип судна — ред.) Мы их активно готовим сами, приглашаем к себе на работу — получили квоту — человек десять нам бы не помешали. Но это не тотальный дефицит", — сказал Объедков журналистам в кулуарах форума "Территория смыслов".

Перевозчик не планирует вводить дополнительное стимулирование летного состава, добавил он. "От нас ушло, наверное, человек 15-16, и о некоторых есть информация, что они устроились работать в Китай либо еще куда-то, это командиры воздушных судов. Мы пока не планируем менять нашу систему оплаты труда и остальные социальные программы", — отметил Объедков.

Также компания заинтересована в подготовке частных пилотов. "Насчет частных пилотов — очень интересная тема, мы полностью за. И мы начинаем строить серьезный, большой, интересный аэроклуб в Ступинском районе Московской области, где можно будет отучиться на пилота-любителя, где можно будет хранить воздушное судно, квалифицированно его обслуживать", — рассказал гендиректор S7.

СМИ этим летом писали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний. Ряд авиакомпаний, в частности, "Аэрофлот" и "Россия", ввели единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава и другие меры материального поощрения пилотов.