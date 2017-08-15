В КЧР откроют три новых образовательных комплекса до конца года

ЧЕРКЕССК, 15 авг — РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии откроют три новых образовательных учреждения до конца года, сообщает пресс-служба главы республики.

"Три образовательных комплекса в формате "школа плюс детский сад" откроются в текущем году ауле Кара-Паго Абазинского района, селе Холоднородниковском Прикубанского района и ауле Псаучье-Дахе Хабезского района", — говорится в сообщении.

Школа на 120 мест и детский сад на 40 мест в ауле Кара-Паго откроются в День знаний. Решение о строительстве этой школы Рашид Темрезов принял после обращения одного из жителей аула в ходе прямого эфира с главой республики в конце 2013 года. До настоящего времени в ауле с населением 700 человек функционировала восьмилетняя средняя школа, построенная в 1928 году.

В школе аула Кара-Паго, помимо учебных кабинетов, есть спортивный и музыкальный залы, хозяйственный блок и столовая с современным оборудованием. Во всех помещениях созданы условия для детей с ограниченными возможностями.

Глава КЧР во время осмотра нового здания поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию проекта по строительству новой школы, которая откроет свои двери 1 сентября.

"Все, кто трудился, возводил и обустраивал этот образовательный комплекс, хорошо поработали. Уверен, что всем юным жителям аула Кара-Паго будет очень приятно учиться в новой, красивой и современной школе, которая, уверен, станет одной из лучших в республике", — цитирует пресс-служба Темрезова.

С 2012 года в Карачаево-Черкесии сдано в эксплуатацию 15 школ, рассчитанных на 5 тысяч учащихся.

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