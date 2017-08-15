В ОП разработали программу поддержки юных участников ТВ-конкурсов

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства при участии Минобрнауки РФ и ряда научных учреждений и некоммерческих организаций разработала программу сопровождения юных участников творческих конкурсов, которая научит их справляться с пришедшей известностью и поможет развить творческий потенциал, сообщила РИА Новости глава комиссии, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая.

По словам инициаторов проекта, цель программы – организация комплексной социально-психолого-педагогической помощи талантливым подросткам, оказавшимся в центре всеобщего внимания, в том числе и в дальнейшем раскрытии их творческого потенциала.

"Сегодня на многих телеканалах идут детские шоу и конкурсы, которые, безусловно, являются замечательными стартовыми площадками для поддержки талантливых и одаренных детей. Однако по завершению проектов многие дети, получив первый опыт публичности и повышенного внимания, сталкиваются с проблемой "возвращения к обычной жизни", многие испытывают стресс и лишаются дальнейшей поддержки в своем творческом развитии. Дети испытывают серьезный стресс, последствия которого непредсказуемы", — рассказала Гурцкая.

Так, по ее словам, есть "много примеров, когда успешный старт оборачивался трагедией".

"Достаточно вспомнить судьбу "советского Робертино Лоретти" Сережи Парамонова или Алеши Фомкина, сыгравшего главную роль в фильме "Гостья из будущего" и трагически погибшего в двадцать шесть лет", — пояснила она.

Гурцкая считает, что практика адресной помощи и сопровождения талантливых и одаренных детей, которую планируется отработать в рамках реализации программы, "станет важным вкладом в дело поддержки детей и молодежи российских регионов", особенно в рамках "Десятилетия детства".

По словам инициаторов проекта, программа позволит "с помощью наставничества и разработки индивидуальной стратегии" обеспечить каждому участнику конкурса профессиональную поддержку в дальнейшем личностном и творческом развитии, а также открыть для детей новые возможности в образовательной и профессиональной сфере.