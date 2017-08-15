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Общество

В ОП разработали программу поддержки юных участников ТВ-конкурсов

14:4115.08.2017
(обновлено: 14:42 15.08.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПевец Дима Билан и финалист телепрограммы Голос.Дети Даниил Плужников. Архивное фотоПевец Дима Билан и финалист телепрограммы Голос.Дети Даниил Плужников. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства при участии Минобрнауки РФ и ряда научных учреждений и некоммерческих организаций разработала программу сопровождения юных участников творческих конкурсов, которая научит их справляться с пришедшей известностью и поможет развить творческий потенциал, сообщила РИА Новости глава комиссии, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая.

Сцена шоу Голос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По словам инициаторов проекта, цель программы – организация комплексной социально-психолого-педагогической помощи талантливым подросткам, оказавшимся в центре всеобщего внимания, в том числе и в дальнейшем раскрытии их творческого потенциала.

"Сегодня на многих телеканалах идут детские шоу и конкурсы, которые, безусловно, являются замечательными стартовыми площадками для поддержки талантливых и одаренных детей. Однако по завершению проектов многие дети, получив первый опыт публичности и повышенного внимания, сталкиваются с проблемой "возвращения к обычной жизни", многие испытывают стресс и лишаются дальнейшей поддержки в своем творческом развитии. Дети испытывают серьезный стресс, последствия которого непредсказуемы", — рассказала Гурцкая.

Участники международного детского вокального конкурса Ты супер!. Архивное фото
© Фото : пресс-служба НТВ
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Так, по ее словам, есть "много примеров, когда успешный старт оборачивался трагедией".

"Достаточно вспомнить судьбу "советского Робертино Лоретти" Сережи Парамонова или Алеши Фомкина, сыгравшего главную роль в фильме "Гостья из будущего" и трагически погибшего в двадцать шесть лет", — пояснила она.

Гурцкая считает, что практика адресной помощи и сопровождения талантливых и одаренных детей, которую планируется отработать в рамках реализации программы, "станет важным вкладом в дело поддержки детей и молодежи российских регионов", особенно в рамках "Десятилетия детства".

По словам инициаторов проекта, программа позволит "с помощью наставничества и разработки индивидуальной стратегии" обеспечить каждому участнику конкурса профессиональную поддержку в дальнейшем личностном и творческом развитии, а также открыть для детей новые возможности в образовательной и профессиональной сфере.

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