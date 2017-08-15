Программу расселения аварийного жилья в России выполнили на 78 процентов

МОСКВА, 15 авг — РИА Недвижимость. Завершающаяся 1 сентября программа по расселению аварийного жилья в России выполнена только на 77,5%, сообщается в материалах Фонда ЖКХ.

По данным фонда, с 2014 года по 1 августа 2017 года переселены 552,13 тысячи человек из аварийного жилья площадью 8,64 миллиона квадратных метров. Это составляет 77,5% от общего объема аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

"Таким образом, до 1 сентября 2017 года осталось переселить 159,45 тысячи человек из аварийного жилья площадью 2,51 миллиона квадратных метров", — говорится в материалах фонда.

Риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Якутии, Туве и Забайкальском крае, указывается в материалах.

Как отмечается в них, полностью попадающий в программу аварийный жилфонд расселен в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Калининградской, Московской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

Выполнили программу более чем на 80% в 36 субъектах РФ, добавляется в материалах.

Всего в 2014-2017 годах по программе планировалось переселить 711,58 тысячи человек из аварийного жилья площадью 11,145 миллиона квадратных метров. В 2008-2016 годах на реализацию программы переселения было направлено 579,16 миллиарда рублей. Официальный срок завершения программы — 1 сентября 2017 года.