Программу расселения аварийного жилья в России выполнили на 78 процентов

МОСКВА, 15 авг — РИА Недвижимость. Завершающаяся 1 сентября программа по расселению аварийного жилья в России выполнена только на 77,5%, сообщается в материалах Фонда ЖКХ.
"Таким образом, до 1 сентября 2017 года осталось переселить 159,45 тысячи человек из аварийного жилья площадью 2,51 миллиона квадратных метров", — говорится в материалах фонда.
Риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Якутии, Туве и Забайкальском крае, указывается в материалах.
Выполнили программу более чем на 80% в 36 субъектах РФ, добавляется в материалах.
Всего в 2014-2017 годах по программе планировалось переселить 711,58 тысячи человек из аварийного жилья площадью 11,145 миллиона квадратных метров. В 2008-2016 годах на реализацию программы переселения было направлено 579,16 миллиарда рублей. Официальный срок завершения программы — 1 сентября 2017 года.