Власти выделили 99 млн рублей на помощь пострадавшим от непогоды в Приморье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 99 миллионов рублей для оказания единовременной помощи гражданам, пострадавшим от обильных дождей в Приморском крае, сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением администрации Приморского края выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 99 миллионов рублей для оказания гражданам единовременной материальной помощи в первоочередном порядке", — говорится в пояснительной записке к документу.

В результате прошедших в начале августа дождей в Приморском крае было подтоплено около 2,2 тысячи домов, в которых проживает более 15,5 тысяч человек, 12 социально-значимых объектов. Повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Кроме того прервано наземное сообщение с рядом населённых пунктов, в которых проживает более 5,4 тысячи человек, в том числе более одной тысячи детей. Согласно записке к документу, от электроснабжения были отключены 13 населённых пунктов с населением более 9 тысяч человек.