В КЧР появится конкурс профмастерства для аграриев и рабочих

ЧЕРКЕССК, 15 авг — РИА Новости. Республиканский конкурс профессионального мастерства для аграриев и специалистов рабочих профессий учредил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, сообщает пресс-служба главы региона.

"Люди, которые трудятся на земле, и специалисты всех рабочих профессий заслуживают самых искренних слов уважения и признания. Поручаю создать специальный конкурс", — приводятся в сообщении слова Темрезова во время посещения одного из самых крупных хозяйств республики — племрепродуктора "Кубань".

Глава региона дал поручению председателю правительства республики Аслану Озову подготовить необходимую документацию об учреждении конкурса, чтобы уже в этом году, в день 25-летия Карачаево-Черкесии, наградить лучших по профессии.

Темрезов также дал поручение Минсельхозу КЧР провести информационно-разъяснительную работу с руководителями всех хозяйств по вопросу получения грантов, субсидий, льготного кредитования и других видов господдержки, которые сегодня реализуются при поддержке правительства России и федерального министерства сельского хозяйства.

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