В России заболеваемость педикулезом в 2017 году снизилась на 13%

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число выявленных случаев педикулеза за первое полугодие 2017 году уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее во вторник "Известия" сообщили, что с января по июнь этого года педикулезом заразились почти 90 тысяч человек. По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы заболеваемость будет из-за возвращения детей с летних каникул в детские сады и школы.

"За прошедшие полгода зарегистрировано 89894 случаев педикулеза в России. Эта цифра меньше на 13%, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в ведомстве.