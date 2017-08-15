В ПФР рассказали, на что семьи тратят маткапитал

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Почти пять миллионов российских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, их них более трех миллионов семей с помощью маткапитала частично или полностью погасили ипотеку, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В Фонде отметили, что улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования материнского капитала.

"С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили почти 5 миллионов российских семей. Из них 3,1 миллиона семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 миллиона семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, ПФР принял 432 тысячи заявок на обучение детей и 3,6 тысячи — на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию матери. В фонде также напомнили, что в прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 80 заявлений.

"За десять лет действия программы материнский сертификат получили 8,2 миллиона российских семей. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей", — отметили в ПФР.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году.