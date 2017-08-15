Минобрнауки направило замечания к проекту о "радиусах трезвости"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Минобрнауки направило в Минпромторг свои замечания к проекту о "радиусах трезвости", которые предлагается устанавливать вокруг зданий, где запрещена торговля алкоголем, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования.

Ранее "Известия" сообщали, что Минобрнауки высказало замечание к проекту Минпромторга о введении в России "радиусов трезвости". Минпромторг предложил установить их в 20–50 м от зданий, в которых торговля алкоголем запрещена.

"Данная позиция направлена в Минпромторг России", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что текущая редакция проекта постановления не содержит явного запрета на реализацию алкогольной продукции на территориях, прилегающих к организациям дополнительного образования. Это потенциально способно создать угрозу безопасности образовательной среды.