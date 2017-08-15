Главы регионов смогут следить за выдачей "дальневосточных гектаров" онлайн

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разработало специальную информационно-аналитическую систему, с помощью которой главы регионов смогут следить в режиме реального времени за реализацией программы "дальневосточный гектар", сообщает Минвостокразвития.

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"Информация по реализации программы будет представлена в цифрах и инфографике и будет обновляться ежедневно", — приводятся в сообщении слова генерального директора АРЧК ДВ Валентина Тимакова.

По его словам, система позволит оперативно реагировать на ситуацию и будет удобна в применении. Тимаков отметил, что можно будет сделать срез по текущей ситуации и посмотреть ретроспективу. Также появится возможность увидеть сведения о количестве выданных участков, заявок, площадь выданных гектаров, размер зон "нельзя", сколько жителей из других регионов получили или подали заявки на землю в каждом регионе. По словам главы АРЧК ДВ, это позволит лучше контролировать реализацию программы. Пока информация предоставляется на уровне региона, но в скором времени можно будет следить за ситуацией на уровне муниципалитетов.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона, в соответствии с которым россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.