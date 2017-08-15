Дуров призвал брать пример с Путина и фотографироваться с голым торсом

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров предложил пользователям Сети выложить свои фотографии с голым торсом вслед за президентом Владимиром Путиным.

Флешмоб с хештегом #PutinShirtlessChallenge Дуров запустил на своей страничке в Instagram, опубликовав фото, где он позирует обнаженным по пояс.

Публикация от Pavel Durov (@durov) Авг 14 2017 в 12:52 PDT

"Если ты россиянин, ты обязан принять участие в #PutinShirtlessChallenge (или предать себя забвению). Два правила от Путина – никакого фотошопа, никакого пампинга (техника для быстрой накачки мышц – ред.). Иначе ты не альфа", — говорится в подписи к фотографии.

Публикация Дурова появилась после публикации фотографий Путина во время его отдыха в Туве. Президент занимался подводной охотой и рыбалкой. Позднее пресс-служба Кремля обнародовала видеозапись двухчасовой "погони" Путина за щукой в горном озере, а также снимки с отдыха президента, на некоторых из них президент запечатлен с голым торсом.