В новосибирском зоопарке кошки выкормили детенышей сервала и каракала

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Домашние кошки в зоопарке Новосибирска летом выкормили детенышей своих диких сородичей – сервала и каракала, сообщили в пресс-службе организации.

В зоопарке пояснили, что домашние кошки часто выручают сотрудников парка и берут на себя заботу о детенышах самых разных животных. Этим летом приемными мамами стали две кошки, черная и белая.

"Кошки появились в зоопарке недавно, и в это же время в зоопарке сразу несколько самок диких кошек не смогли кормить своих малышей", — рассказали в зоопарке, отметив, что отказ от кормления может быть связан со многими причинами, в том числе c состоянием здоровья или стрессом.

В итоге сотрудники зоопарка принесли двух детенышей сервалов и дальневосточного котенка черной кошке — она их сразу приняла и начала кормить. Белой кошке доверили двух детенышей каракала.

В зоопарке отметили, что для диких кошек все сложилось удачно. Вскармливание домашней кошкой лучше ручного из бутылки тем, что кошки греют детенышей, играют с ними, что необходимо для нормального развития животных.