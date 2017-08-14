Андрей Малахов подтвердил информацию об уходе в декретный отпуск

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Популярный телеведущий Андрей Малахов рассказал, что он уходит в "декретный отпуск", так как его супруга Наталья Шкулева ждет рождения ребенка.

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!" — написал Малахов в журнале Starhit, главным редактором которого он является.

Популярный телеведущий объявил, что пока не знает, возьмет ли он пример с гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, ушедшего в декретный отпуск на три года, либо потратит на отдых меньше времени, "как принц Уильям с Криштиану Роналду".

Уход с Первого канала

Информация о том, что Андрей Малахов покинет Первый канал и перейдет на ВГТРК, впервые появилась в конце июля. В начале августа издание Elle со ссылкой на источники сообщило, что Малахов уходит из-за желания взять декретный отпуск в связи с беременностью жены.

По данным издания, продюсер "Пусть говорят" поставила Малахова перед выбором между "телеведущим и бэбиситтером". Сам ведущий счел такой подход "циничным и неприемлемым" и предпочел уход за ребенком продолжению работы. Источник РИА Новости сообщил, что именно тогда Малахов написал заявление об увольнении.

Тогда же сам ведущий опубликовал в своем Twitter фотографию анкеты, заполненной им при заселении в отель. В поле "профессия" Малахов написал "блогер".

Команда Малахова уходит

В субботу информированный источник сообщил РИА Новости, что члены команды программы "Пусть говорят" подали заявления об увольнении, которые были подписаны. При этом собеседник агентства добавил, что в отношении самого Малахова окончательной ясности нет. Продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович также подтвердила сведения об уходе команды Малахова.

В понедельник стало известно, что команда "Пусть говорят" после ухода с Первого канала может перейти в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, существует возможность того, что Андрей Малахов займет место ведущего шоу Бориса Корчевникова.

Замена в "Пусть говорят"

После появления сведений о том, что Малахов может покинуть Первый канал, СМИ начали высказывать предположения, кто займет его место в качестве ведущего шоу "Пусть говорят". Среди претендентов назывались имена телеведущего Дмитрия Шепелева, ведущего новостей на Первом канале Дмитрия Борисова и ведущего красноярского канала ТВК Александра Смола.

Новый выпуск шоу был анонсирован фотографиями Малахова и Борисова. Стилист Влад Лисовец, который присутствовал на съемках передачи, в субботу рассказал РИА Новости, что Борисов действительно выступил в роли ведущего. Он также сообщил, что гости программы обсуждали Малахова, однако сам он не принимал участия в съемках. "Гости те же, все то же, только нет Андрея. Ничего не сказали, я всю дорогу думал, что он выйдет, появится, что это будет сюрприз, но нет. Никто не появился", — сказал Лисовец.

"Пусть говорят" без Малахова

В понедельник в эфир Первого канала вышел новый выпуск "Пусть говорят", посвященный Андрею Малахову. "Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на его место. Ну а поскольку в этом контексте чаще всего звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я, а там посмотрим", — сказал Дмитрий Борисов, выступивший в роли ведущего.

В ходе программы Борисов и гости "Пусть говорят" вспоминали моменты карьеры Малахова в качестве ведущего телешоу, однако сам он так и не появился на экранах. Хотя в начале программы Борисов пообещал "раскрыть самую главную интригу года", зрителям так и не рассказали ни о подробностях ухода бывшего ведущего, ни о его дальнейших планах.

В финале программы Борисов пожелал Малахову удачи. "Все сейчас ждут, что скажу я, здесь должна быть развязка. А что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней, с учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок. Андрей, береги себя и своих близких", — подытожил он.