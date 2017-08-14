Во всех муниципалитетах Тамбовской области отпразднуют 80-летие региона

80-летие Тамбовской области отпразднуют во всех муниципалитетах

80-летие Тамбовской области отпразднуют во всех муниципалитетах

ТАМБОВ, 14 авг — РИА Новости. Около 400 мероприятий пройдут во всех городах и районах Тамбовской области в честь 80-летия региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Свое 80-летие Тамбовская область встречает, перейдя на новый этап развития. Позитивные изменения происходят во всех сферах жизни. А главным приоритетом стала степень удовлетворенности жителей области качеством жизни — состоянием окружающей среды, социальной и инженерной инфраструктуры, работой государственных и муниципальных органов власти. Нам есть, чем гордиться и что праздновать", — цитирует пресс-служба слова губернатора области Александра Никитина.

Торжественная церемония по случаю 80-летия Тамбовщины состоится 27 сентября. В рамках празднования юбилея запланированы чествования 80-летних юбиляров, ровесников Тамбовщины, праздничные ярмарки, выставки, концерты, спортивные соревнования, встречи с известными деятелями культуры, конкурсы рисунков, сочинений и фотографий.

Центральными событиями в череде праздников станут День Государственного флага РФ, фестиваль "Песни над Цной", всероссийская выставка "День садовода", Международная Покровская ярмарка.

Юбилейные торжества будут проходить в регионе в течение трех месяцев.

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