Руденя: ремонт на дорогах Верхневолжья должен быть завершен к учебному году

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Основная часть ремонтных работ на дорогах Верхневолжья должна быть завершена до начала учебного года, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Наша задача — чтобы на всех заасфальтированных дорогах к 1 сентября была разметка, оборудованы пешеходные переходы, установлены необходимые знаки. В это время люди вернутся из отпусков, дети пойдут в школу", — цитируются в сообщении слова Рудени на совещании в облправительстве, посвященном ремонтной кампании на дорогах регионального и муниципального значения.

По информации Минтранспорта Тверской области, в настоящее время ремонт идёт на 13 объектах дорожной сети регионального значения. В том числе, ведётся реконструкция подъезда к посёлку Шоша, моста через реку Уйвешь, ремонтируются четыре моста на пути от трассы М-10 до Конаково, а также подъездные пути к Ниловой пустыни.

"По итогам конкурсных процедур сложилась экономия в размере 116,4 миллиона рублей. Средства планируется направить на восстановление нескольких участков дороги Вышний Волочёк — Бежецк — Сонково, части дороги Савватьево — Поддубье — Орша в Калининском районе и Устиново — Голузино в Кимрском районе", — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2017 году планируется завершить работы на объектах, которые были начаты в 2016 году. Это участок автодороги Торжок — Осташков в Торжокском и Кувшиновском районах, Городня — Редкино — Стариково в Конаковском районе, часть дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец в Калязинском районе. Продолжается реконструкция моста через реку Лойка на дороге Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна.

На совещании также обсуждались действующие на территории Тверской области стандарты качества ремонта дорог, которые дополнят новыми требованиями, в частности, по обустройству обочин, "В новых требованиях будет отражено допустимое соотношение асфальтовой крошки и песчано-гравийной смеси в материалах для обустройства обочин", — отметили в пресс-службе.

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