Фестиваль "Великий Болгар" в Татарстане собрал 47 тысяч зрителей

КАЗАНЬ, 14 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Фестиваль "Великий Болгар", прошедший в минувшие выходные в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, собрал 47 тысяч зрителей, что почти на четверть больше, чем в прошлом году, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.

"В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в четвертый раз прошел фестиваль средневекового боя "Великий Болгар, который в этом году получил статус международного. За время проведения фестиваля его посетили 47 тысяч зрителей, для сравнения — в прошлом году приехало около 38 тысяч гостей", — говорится в сообщении.

Главной площадкой мероприятия стало ристалище, на котором прошли конный турнир, массовые бои бугурты, боевой турнир 10 на 10, "Кубок Донжона". Всего в фестивале, по данным госкомтуризма Татарстана, приняли участие более 600 реконструкторов из 30 регионов России и восьми зарубежных стран — Франции, Чехии, Израиля, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Белоруссии и Украины. Многие из них жили в специально созданном историческом лагере, который могли посетить и гости фестиваля в рамках организованных экскурсий.

В рамках фестиваля впервые прошел гран-при Европы по историческому средневековому бою по боям в формате "5 на 5" с участием сильнейших клубов, многие из которых являются призерами и победителями чемпионата мира 2017 года "Битва наций". Победителем стал российский клуб "Берн".

"Для полного погружения в атмосферу XIV-XV веков были организованы уникальные площадки с мастер-классами и исторической кухней, где каждый мог попробовать блюда Средневековья. Также работала историческая ярмарка народных художественных промыслов. Для детей была выделена отдельная территория, где они могли поучаствовать в мастер-классах и боях. А на площадке боевых машин можно было попробовать себя в качестве меткого стрелка на таких орудиях, как требушет, альбариста и катапульта", — отмечают организаторы.

На площадке средневековых танцев и музыки выступили фолк-рок группы, состоялись мастер-классы по танцам. Фестиваль завершился фаер-шоу "Огненная сказка".