Баттл рэперов Oxxxymiron и Гнойного набрал более 6,5 млн просмотров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Рэп-баттл с участием Оксимирона и Гнойного набрал набрал более шести с половиной миллионов просмотров. Ролик опубликован на YouTube.

Versus Battle, победу в котором одержал рэпер Гнойный, прошел 6 августа в Санкт-Петербурге. Больше недели зрители мероприятия держали информацию об исходе "битвы" в секрете, поскольку для них это было обязательным условием присутствия на мероприятии.

Oxxxymiron и Гнойный — псевдонимы популярных российских хип-хоп исполнителей. Настоящее имя первого — Мирон Федоров, он является выпускником Оксфордского университета. Рэпер Гнойный представляется как Слава Карелин.

Versus Battle — популярное интернет-шоу, на площадке которого между собой соревнуются разные хип-хоп артисты. Всего у роликов на канале около 390 миллионов просмотров.