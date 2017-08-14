Ущерб от свалки отходов в Новой Москве составил более миллиарда рублей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Природной территории в деревне Нижнее Валуево в новой Москве был нанесен ущерб более одного миллиарда рублей из-за груды строительных отходов, сообщили РИА Новости в департаменте природы Москвы.

Ранее в московском отделении Общероссийского народного фронта сообщили, что активисты провели проверку, в ходе которой жители деревни Новое Валуево пожаловались, что под предлогом благоустройства лесопарковой зоны Марьинский овраг, родниковый ручей и реку Ликову засыпали горами строительного мусора и грунта.

В департаменте природы рассказали, что во время обследования этой территории на земельных участках площадью 5,8 тысяч квадратных метров в овраге были обнаружены навалы грунта высотой 2 метра. Также было установлено, что генеральный подрядчик "Олимп Строй" на данном участке уничтожил зеленые насаждения.

"Департаментом природопользования был рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, который составил более одного миллиарда рублей. Данный ущерб был направлен в Межрайонную природоохранную прокуратуру, которая подала иск в суд по данному факту", — рассказали в пресс-службе департамента.

В московском отделении ОНФ заявили, что направят обращение в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру по факту захламления места строительными отходами, которые привели к полному пересыханию реки и гибели природной территории вокруг нее.

"Рейд ОНФ подтвердил многочисленные факты нарушений, причиняющих ущерб окружающей среде. Мы рассчитываем привлечь внимание надзорных и следственных органов и на незамедлительную реакцию с их стороны в целях ликвидации данных нарушений, выявления и привлечения к установленной законом ответственности лиц, совершивших противоправные действия", — заявил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев.