СФУ расширяет сотрудничество с Эрмитажем в виртуальном пространстве

Москва, 14 авг – РИА Новости. Студенты Гуманитарного института Сибирского федерального университета (СФУ) выполнили оцифровку объектов из коллекции отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа для приложений дополненной реальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФУ.

Группа студентов под руководством старшего преподавателя кафедры информационных технологий в культурных и креативных индустриях Гуманитарного института СФУ Никиты Пикова провели оцифровку памятников методом цифровой фотограмметрии.

"Цифровая фотограмметрия оптимальна для перевода объектов в 3D-модели – она не требует специального оборудования, программные пакеты, способные создавать 3D-модели из фотографий, автоматизированы и доступны любому пользователю. Использование цифровой фотограмметрии дает качественный результат — объективность, достоверность и высокую точность данных", — рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.

Предполагается, что созданные студентами материалы будут использованы в качестве информационного обеспечения для ряда межмузейных выставочных проектов Эрмитажа.

Участники проекта разработали макет сайта для электронной энциклопедии Эрмитажа, а также смонтировали фотограмметрию знаменитой ныргындинской пластины, рассказала участница проекта оцифровки, студентка СФУ Ирина Терешкова.

"Ныргындинская пластина — это бронзовый артефакт магических культур VI-XIII вв., изображающий круговорот душ во Вселенной. Также мы снимали 3D-панорамы и видео объектов, участвовали в фокус-группе по оценке наиболее популярных экспонатов, которые в дальнейшем будут оцифрованы для приложения", — сообщила она РИА Новости.

Студенты СФУ работают в Эрмитаже не первый год, отметил куратор практики СФУ в Государственном Эрмитаже Никита Пиков.

"Наши студенты оцифровывают археологические экспонаты, создают их трехмерные цифровые копии, дополняя звуком и светом. Это так называемая "дополненная реальность", благодаря которой можно знакомиться с объёмными моделями экспонатов дистанционно", — пояснил он.

Сотрудники Эрмитажа высоко оценили знания студентов СФУ в области прикладной информатики, их профессиональные навыки, работоспособность и инициативность, сообщил заместитель заведующего отделом Археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Юрий Пиотровский.

По его словам, совместные исследования в области виртуальной реальности, по сути, являются научным экспериментом, в ходе которого расширяется представление музейных сотрудников о возможностях новых компьютерных технологий, а у студентов формируются навыки работы с экспонатами, пространством и персоналом музея.