В Тюмени открылся обучающий центр для слепоглухих

ТЮМЕНЬ, 14 авг — РИА Новости. Обучающий центр для слепоглухих людей открылся на базе Тюменского областного центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма". Он стал четвертым в России и принимает на обучение жителей из разных регионов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Первыми студентами обучающего центра стали две жительницы Челябинской области. Затем в центр на обучение заехали двое тюменцев. Здесь учат работать с брайлевским дисплеем, пользоваться социальными сетями, электронной почтой и различными программами. Кроме этого, инвалиды изучают систему ориентирования в пространстве и получают психологическую поддержку", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что слепоглухота — это одна из самых сложных форм инвалидности. Контакты с внешним миром возможны, главным образом, через тактильные ощущения. По данным Всероссийской переписи слепоглухих, в которой Тюменская область участвовала в качестве пилотной площадки в 2015 году, в регионе проживают около 20 человек, относящихся к данной категории.

"В нашем регионе немало делается для помощи взрослым и детям-инвалидам, их реабилитации, создания безбарьерной среды. Большую роль играют в этом и социально ориентированные некоммерческие организации. Они успешно занимаются проектами по интеграции людей с инвалидностью в социальную, экономическую и культурную жизнь", — процитировала пресс-служба главу региона Владимира Якушева.

Другие новости региона читайте здесь >>