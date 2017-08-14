Москвичей в День города накормят мороженым из кваса и пирожками-карасиками

Жители и гости Москвы во время празднования Дня города. Архивное фото

Жители и гости Москвы во время празднования Дня города. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В День города на Тверской улице москвичи смогут попробовать блюда старомосковской кухни – буженину, пирожки-карасики и холодец из яблок – или же отведать мороженое из кваса, которое придумали специально к празднику, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Также горожанам предложат расстегаи, калачи, кулебяку, беляши-перемячи и шашлык по-картски, а из сладостей — торт "Птичье молоко".

В этом году День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября.

Как рассказал историк кулинарии Павел Сюткин, в праздничные дни москвичи смогут узнать всё об истории развития городской кухни — "от старомосковской кухни, описанной в "Домострое", через блюда петровских времен" до постперестроечной кухни и современной.

При этом перед поварами не ставят никаких ограничений – они могут приготовить блюдо по старинному рецепту или предложить свою авторскую версию.

Уже сейчас жители столицы могут начать знакомиться с московскими кулинарными достижениями и учиться их готовить в специальном онлайн-проекте "Время московской кухни", который приурочен к 870-летию столицы.