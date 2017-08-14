Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что скоро станет папой

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов, о возможном уходе которого с Первого канала ранее сообщили СМИ, подтвердил, что вместе с супругой ждет первенца.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Одной из версий такого решения был уход в "декретный отпуск".

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца! Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", — заявил Малахов, чьи слова приводит журнал StarHit, где ведущий является главным редактором.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, заявления сотрудников уже подписаны; ясности с ведущим Андреем Малаховым пока нет. Об уходе команды сообщила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович.

В понедельник в эфир вышел новый выпуск "Пусть говорят" с ведущим Дмитрием Борисовым. В течение программы гости студии и ведущий вспоминали эпоху программы "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. В начале программы Борисов пообещал, что в ходе эфира будет раскрыта "самая главная интрига года", однако этого так и не произошло. Ведущий пообещал, что "самое интересное у нас будет завтра".

В своем официальном Twitter-аккаунте, Малахов по-прежнему значится как "ведущий 1 канала, главный редактор StarHit".