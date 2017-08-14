Московские власти выставили на аукцион здания детской больницы святой Ольги

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Власти Москвы выставили на аукцион старинные здания бывшей детской больницы святой Ольги в центре города, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

Заявки для участия в торгах принимаются до 21 сентября. Аукцион пройдет 27 сентября. Начальная стоимость лота – 193,7 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе.

"Комплекс зданий общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров расположен по адресу: Орлово-Давыдовский переулок, 2, строения 1, 2, 3, 4. Здания представляют собой двухэтажные и одноэтажные кирпичные строения с подвалами. Земельный участок площадью 19,5 тысячи квадратных метров находится в собственности Москвы", — отмечается в нем.

В сообщении уточняется, что комплекс имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Здания сохранили мозаичные изображения святого целителя Пантелеймона и покровительницы больницы святой Ольги. Инвестор будет обязан провести на объекте ремонтно-реставрационные работы и приспособить под современное использование. Объект имеет свободное назначение

Больница была построена в 1880-1890-е годы на средства графа Сергея Орлова-Давыдова в память его матери Ольги и просуществовала в Орлово-Давыдовском переулке до революции. В советское время в стенах комплекса также располагались медицинские учреждения.