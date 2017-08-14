Условия труда пилотов в России не хуже, чем в Китае, считает Минтранс

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Условия труда пилотов в российских авиакомпаниях не хуже, чем в Китае, считает замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов говорил, что основной причиной ухода российских пилотов гражданской авиации в азиатские авиакомпании являются условия труда, а не зарплата. В частности, он сообщал о случаях переналета, сокращения отпусков.

"Зачастую идут такие утверждения, что условия труда и отдыха у нас значительно хуже, чем в Китае или других странах, я доподлинно знаю, что это не так, поскольку те условия по отпускам, которые есть у российских авиакомпаний, они беспрецедентны — нигде в мире по 70 дней в году отпуска у летного состава нет, а у нас есть", — сообщил Окулов журналистам.

СМИ писали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний. Ряд авиакомпаний, в частности "Аэрофлот" и "Россия", ввели единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава и другие меры материального поощрения пилотов.