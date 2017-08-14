Главным редактором издания Lenta.ru назначен Владимир Тодоров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Главным редактором интернет-издания Lenta.ru вместо Александра Белоновского назначен Владимир Тодоров, свидетельствует информация на сайте этого СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный редактор Lenta.ru Александр Белоновский вскоре покинет компанию, а его место займет 23-летний Владимир Тодоров, который занимал должность редактора отдела "Интернет и СМИ" в издании. В PR-службе группы компаний Rambler&Co в начале августа РИА Новости подтвердили, что в ближайшее время произойдет смена главного редактора, однако отметили, что подтвердить кандидатуру нового главреда смогут только после официального назначения.

В понедельник в разделе "Кто делает Ленту.ру" появилась информация о том, что главным редактором портала теперь является Владимир Леонидович Тодоров.

Белоновский был назначен главредом Lenta.ru в феврале 2016 года, до этого два года занимал пост первого заместителя главного редактора этого СМИ.