В Москве подобрали первые площадки для переселения по программе реновации

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы определили первые адреса, где начнется строительство по программе реновации. Наибольшее число стартовых площадок подобрано в Юго-Западном административном округе, следует из списка площадок, который столичный департамент строительства предоставил РИА Недвижимость.
По девять площадок подобрано в Юго-Восточном округе, где снесут 818 домов, и Восточном округе, который стал лидером по числу домов, вошедших в программу — 1055. В то же время в списке нет стартовых площадок в ТиНАО и Зеленограде, где под реновацию попадают 243 и 34 дома.
Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около миллиона человек.