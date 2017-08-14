В Москве подобрали первые площадки для переселения по программе реновации

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы определили первые адреса, где начнется строительство по программе реновации. Наибольшее число стартовых площадок подобрано в Юго-Западном административном округе, следует из списка площадок, который столичный департамент строительства предоставил РИА Недвижимость.

На сегодня в ЮЗАО, где в программу реновации попали 516 домов, власти подобрали 29 площадок. По 18 площадок подобрано в Северном и Северо-Восточном административных округах. Там планируют снести 515 и 548 домов, соответственно.

По девять площадок подобрано в Юго-Восточном округе, где снесут 818 домов, и Восточном округе, который стал лидером по числу домов, вошедших в программу — 1055. В то же время в списке нет стартовых площадок в ТиНАО и Зеленограде, где под реновацию попадают 243 и 34 дома.

В большинстве районов из списка департамента определены 1-2 стартовые площадки. Больше всего участков под строительство найдено в Зюзино, относящемся к ЮЗАО, — там подобрали уже десять площадок. На втором месте Кузьминки в ЮВАО, где есть пять площадок.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около миллиона человек.